背後有越南首富力挺的汽車製造業者VinFast，已在美國遞件申請掛牌。在準備IPO（股票初次公開交易）之際，VinFast也計畫在今年底以前，交付首批新出廠的電動車給加州當地已下預購單的車主。

越南最有錢的人潘日旺在2017年所創立的VinFast，現在正由摩根大通、花旗、瑞士信貸以及摩根士丹利等，不同外資券商所合組的團隊，共同協助VinFast將來在那斯達克上市，但此IPO金額多寡以及可能上市日期卻是保密到家。

VinFast想在美國掛牌的念頭已有約兩年之久，彭博社也在2021年初，首次報導這個IPO消息，且籌資規模大約是20億美元。彭博社日前曾指出，VinFast最早可能在元月掛牌，希望能透過釋股方式拿到至少10億美元資金。

彭博社統計，VinFast這次赴美掛牌，也是繼同集團旗下的房地產開發商Vinhomes於2018年在越南上市，並成功籌資14億美元後，越南企業最大一樁IPO案。Vinhomes從十一月中旬迄今，股價已大漲約24%。

據悉，VinFast今年前九個月內的新車銷售量為8.77兆越南盾，約3.65億美元，同時也手握現金與約當現金1.85兆越南盾。

11月25日，首批999輛在越南製造的VinFast電動車已裝載上船，且已從越南航向美西的洛杉磯，順利的話12月底前客戶就可以拿到自己的新車。VinFast在美國投資40億美元的新廠，預計將在2024年7月量產。至於歐洲以及加拿大，可能要等到2023年初才可嘗鮮了。