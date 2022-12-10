活動指導老師邱智芬(站立者)耐心的指導新住民親子學員製作方式與技巧。(圖／移民署金門站提供)

參與活動的小朋友開心的展示自己DIY的擴香石成品。(圖／移民署金門站提供)

移民署南區事務大隊金門縣服務站與專勤隊為提早迎接新春的到來，今(10)日在水頭港區旅客服務中心舉辦1場「金門祥獅來獻瑞．新住民擴香石芳香DIY」體驗活動，讓更多新住民家庭認識擴香石，增添年節氣息，點綴屬於新住民的節日氛圍。

這場擴香石芳香DIY活動特別邀請「小芬手作工作室」負責人邱智芬，帶領新住民朋友認識擴香石及手作課程，來自福建的邱智芬老師與丈夫結婚後定居金門，對金門的特有文化藝術及建築特色如數家珍，也是金沙地區家喻戶曉的創作工作者。

邱智芬以年節造型的祥獅模型，向參與活動的新住民親子學員們說明，一般擴香石原料的成分多為石膏粉或礦石，由於表面有許多細小毛細孔，並且會因應環境濕度吸收、排出水氣，在擴香石滴上自己喜歡的精油或香水，香氣隨即散發出來，而且可重複使用。

來自越南的新住民-小紅展示著色彩豐富的作品說，自己好像擴香石，嫁來金門5年獲取的養分都是金門元素，所以自己全身散發出金門人的勇氣與堅毅，引來現場一片如雷的掌聲，為活動過程帶來一波高潮。

移民署金門站主任廖蔚蘭表示，12／18是國際移民日，金門縣服務站為促進新住民融入我國文化，提前在移民日前夕舉辦適合新春的擴香石彩繪活動，鼓勵新住民朋友以色彩豐富生活，創造屬於自己與家庭的成就感與幸福感。

移民署金門站也在活動中宣導，該署「第9屆新住民及其子女築夢計畫」報名截止日延長至12／19止，並提醒自今年11／30起「微型電動二輪車」須年滿14歲才能騎乘，並需強制掛牌納保，未依規定登記、領用、懸掛牌照最高可罰新臺幣3600元，相關資訊可上移民署網站或查詢監理服務網。