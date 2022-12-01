台灣高鐵(2633)宣布「卡娜赫拉高鐵列車模型」今天下午14：00開賣，每組售價25,000元，限量300組，僅在東方模型店及網家(8044)旗下PChome 24h購物販售，極具意義與收藏價值。

本次限量上市的「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」彩繪列車模型，依據2019年11月首發的彩繪列車設計，使用車號TR34的模型，於日本生產完成來台，經專業後製成為獨特的彩繪列車限定珍藏版，精彩呈現每節車廂細膩可愛逗趣的圖案，質感精緻。

該款彩繪列車限定珍藏版模型，搭配9款嚴選聯名商品組合，每組售價25,000元，限量300組，僅在東方模型店及PChome 24h購物今天14：00販售。

台灣高鐵自2019年推出「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品以來，持續創造波段話題，台灣高鐵也再度與7-ELEVEN合作，即日起推出兩款聯名草莓點心，包括「草莓牛奶棒」及「草莓蛋糕捲」，同時推出新款600ml瓶裝水，4款新版包裝，於量販通路（家樂福、愛買、大潤發）販售。

PChome 24h購物去年獨家開賣台灣高鐵列車模型，開賣不到1分鐘就瞬間秒殺、搶購一空。為了滿足熱衷高鐵的忠實粉絲，今年PChome 24h購物更成為電商獨家，搶先販售台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物彩繪列車限定珍藏版。包含700T彩繪列車1(含頭燈及尾燈)、2、3、4、5、6、7、8(動力車)、9、10、11、12號車(含頭燈及尾燈)12輛組，以雙開手工精裝盒包裝，盒上印有彩繪列車線稿，每組皆有專屬銘版及序號卡所對應的編碼，PChome 24h購物配額180組。