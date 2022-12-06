儘管11月合併營收創下2年來單月新高，但因進入傳統淡季，客戶需求轉弱，光學鏡頭廠大立光(3008)表示，12月看起來比11月差，致使大立光早盤股價開高後翻黑走弱，不過日系外資及美系外資最新報告維持看好大立光，均重申大立光「買進」評等，美系外資更將目標價調升至3000元。

大立光11月合併營收為52.3億元，月增0.35%，年增20.22%，續創109年11月以來單月新高，亦是連續3個月站上50億元關卡，累計前11月合併營收為437.1億元，年增2.94%。

由於進入傳統淡季，且大陸疫情未止，各地區封控政策不僅影響大陸地區智慧型手機銷售，亦影響蘋果供應商生產，在客戶需求轉弱下，大立光表示，12月看起來會比11月差。

日系外資最新報告看好大立光是蘋果2023年新iPhone採用潛望式設計主要受惠者，不僅帶動ASP升級，亦重啟智慧型手機鏡頭規格升級趨勢，進而驅動大立光2023年到2024年營業利潤10%到16%增長，重申「買進」評等；美系外資最新報告則將2022年/2023年/2024年，EPS預測上調21%/3%/4%，重申大立光「買進」評等，目標價由2900元調升至3000元。