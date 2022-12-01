聯準會主席鮑爾暗示12月將放緩升息腳步後，美股四大指數收盤勁揚，其中，費半指數漲幅高達5.85％，台股也在國際股市轉佳下，開盤直接越過15000點，盤中來到15152點，大漲超過250點，成交金額預估超過3300億元。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，選舉過後，市場回歸基本面及利率走勢，在總體經濟方面，聯準會主席鮑爾在華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）發表演說時表示，放緩升息腳步的時機可能最快發生於12月會議時，較市場預期鴿派，消息釋出，讓美股4大指數應聲大漲，另一方面，由於之前SP500在3500-3600區間已反映聯邦基金利率5％，預期後市利率對股市影響將逐漸淡化。整體而言，隨著第四季進入傳統消費旺季及對明年的作夢題材發酵，預期台股後市仍有表現空間，建議逢低分批布局。

在台股短線震盪仍大之下，操作上可聚焦在高股息股，以提升下檔支撐力及降低波動度，以長期配息穩定為主要核心持股方向，並期望佈局一些殖利率在市場均值之上且有高度成長標的，高股息相關以台積電供應鏈及半導體產業主軸；非高股息布局以抗通膨為主要方向，如奢侈品、農糧、FDPR受惠股等。