1280月票政策成選戰攻防焦點，桃園市長鄭文燦稱藍營月票政見未納入台鐵，國民黨桃園市長候選人張善政表示，鄭文燦身為市長，對於別人或自己的政策掌握度「這麼離譜」，重點全落失，感到非常不可思議，不禁讓人懷疑，過去8年市長是怎麼做的。

張善政表示，當初介紹1280月票政見記者會中，就清楚表明有涵蓋台鐵、國道客運與機捷，鄭文燦身為市長，對於別人或自己的政策，「掌握度這麼離譜」，把重點都落失，感到非常不可思議，不禁懷疑過去8年，市長到底是怎麼做的。

張善政說，端出政策後明顯受到各界正面回饋與好評，若對方要學他們的政策，非常歡迎，不過選民應考慮一下，當初端出的牛肉，才是真正有創意的政策，選市長就該選有原創性的候選人，才是好的做法。

針對鄭文燦稱，當初沒納入雙北1280是因為沒把台鐵與國道客運納入。張善政認為，他們沒納入台鐵與國道客運，關鍵是時任交通部長林佳龍不支持，這筆帳算起來都在民進黨頭上，無論是地方或中央執政，民進黨就是沒有考慮桃園市民通勤需求，事實非常清楚。