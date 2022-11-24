國民黨桃園市長候選人張善政今早與國民黨主席朱立倫、立委魯明哲、桃園市議長邱奕勝以及多位黨籍議員候選人，風雨無阻在中壢車隊掃。（蔡明亘攝）

對於支持者冒著雨為他打氣，張善政表示非常感激。（蔡明亘攝）

國民黨桃園市長候選人張善政今早冒著大雨在中壢車隊掃街。針對團隊遭指在活動發快煮拉麵爭議，張善政秀出照片表示，桃園市長鄭文燦及綠營議員候選人同樣也送過，爆料的市議員候選人藍士博標準是否該一致，痛批這場拉麵之亂簡直是「綠能你不能」。

張善政今早與國民黨主席朱立倫、立委魯明哲、桃園市議長邱奕勝以及多位黨籍議員候選人，風雨無阻在中壢車隊掃街，從中壢自立社區出發，沿路車隊掃街至南區競選總部，沿路許多支持者撐著傘、穿著雨衣，站在路邊揮舞旗幟為他加油打氣。張善政提到，昨晚天氣不好，掃街時間延誤，但看到民眾冒雨等待1個小時，依舊熱情不減，讓他非常感激。

對於藍士博今在記者會談及拉麵爭議，張善政回應，他們採購的價格完全符合規定，對方硬要栽贓，張冠李戴說是賄選。他在現場秀出2張照片，其中包括鄭文燦10年前競選立委就送過「民主拉麵」，今年桃園綠營議員候選人也有和民進黨桃園市長候選人鄭運鵬共同掛名送袋裝麵。

張善政強調，藍士博質疑此事是否標準要一致，不分藍綠來談送東西的問題，這件事很清楚一看就知道是抹黑，痛批「綠能你不能」，綠的就可以做，別人都不可以做。

針對鄭文燦昨晚發文稱張善政參選以來不停唱衰桃園，張善政說，任何執政者都應以開放、謙虛態度面對批評，而不是用傲慢的態度看待，他請問市民，難道只希望看到凡事都歌功頌德的政府，把問題全掩蓋不講清楚，大家需要的是這種市長嗎？