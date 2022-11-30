販售毒咖啡包警方喬裝買家逮人女嫌開車企圖撞警。（中壢警方提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市中壢警方執行網路巡邏，發現疑似有人在賣毒品咖啡包，員警喬裝成買家與對方聯繫，雙方約定在中壢區中正公園交貨，當下一名32歲陳姓男子開車載36歲呂女赴約，員警見時機成熟表明警察身分逮人，而呂女駕車逃逸並企圖開車衝撞員警，最後也被線上警力攔截圍捕將人逮獲。員警在2人身上起出小熊毒品咖啡包及綠色包裝混合型毒品咖啡包及搖頭丸等，訊後全案依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

中壢警分局員警在網路通訊軟體發現有人暱稱「新竹裝備商，找單女一起放鬆」，並PO文「佬瀨茶棧 4H營業中、單杯400買10杯送1、買20杯送3」等文字，員警與其聯繫並達成買賣合議後，約定在中壢區進行交易。

陳男依約現身，警方表明身分後在他身上查扣毒品咖啡包數包、搖頭丸數顆及犯案用智慧型手機1支，而呂女見陳嫌遭警方壓制後駕車逃逸，還企圖開車衝撞員警，幸好警方機警閃避衝撞，埋伏警力隨即尾隨並通報線上警力進行攔截圍捕，最後在中壢區民族路上成功攔截逮捕呂姓女犯嫌，並於車內查扣「小熊包裝」毒品咖啡包數包、「綠色包裝」混合型毒品咖啡包數包、搖頭丸數顆及犯案用智慧型手機1支，警詢後陳、呂等2嫌坦承持有及販售，全案依毒品危害防制條例移送毒品危害防制條例偵辦。