由於東北季風增強、鋒面傍晚後通過，明（29）日桃園以北、東半部地區將從白天晴朗穩定的天氣，轉為陰雨濕涼，預計在周三（30日）明顯降溫。氣象主播戴立綱提醒，本周最冷時間就在周三、周四（31日），低溫恐怕下探16度，另外沿海陣風也會到達8至9級。

戴立綱說明天氣變化。（中視新聞）

氣象局表示，明天環境為東南風，各地大多晴朗穩定、溫暖偏熱，只有迎風面的東半部地區及恆春半島有零星降雨；傍晚後風向逐漸轉為偏北風，迎風面水氣增多，桃園以北及東半部雲量增加，轉為陰短暫雨的天氣。

氣象局公布明日降雨分布圖。（翻攝自氣象局）

溫度方面，白天各地高溫普遍可以來到30度左右，中南部還會再更高一些，晚間則隨著冷空氣南下逐漸轉涼，約在21至23度左右，到了周三才會明顯降溫。另外由於風力增強，馬祖晚上易有有8至9級強陣風出現。

周三至周五（30日至12月2日）中部以北、東部及東北部氣溫明顯下降，周三晚、周四清晨溫度最低，北台灣整天溫度約在16至20，局部地區更低溫，整日陰雨、濕冷，中部溫度約在18至26度、南部為18至28度；降雨方面，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區及東北部地區降雨最持續，其他地區為多雲時晴。

周六、下周日（3日、4日）中部以北、東部及東北部氣溫稍回升，北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；下周一（5日）東北季風再增強，北部及東北部氣溫稍下降；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。