【立綱氣象報報】周日冷空氣再增強 北、東部氣溫降

隨著東北季風減弱，明日北台灣有望見到陽光露面，不過時間只有短短一天。氣象主播戴立綱指出，下周日（4日）午後東北季風增強，北部、東部濕冷的天氣型態會持續到下周二（6日），預估下周三（7日）還會有一波東北風接力，屆時北台灣恐出現16度低溫。

明日北台灣雨勢減緩，普遍為多雲的天氣。（圖／氣象局提供）

氣象局資料顯示，明日冷空氣減弱，各地氣溫略微回升，尤其北台灣高溫可達26、27度，中南部及花東白天高溫27至30度，感受溫暖偏熱，為晴到多雲的天氣，不過要注意的是，夜間及清晨各地偏涼，低溫約19至21度，中南部日夜溫差較大。

明日降雨部分，北台灣水氣減少，桃園以北及東半部雖然有零星降雨機會，不過大多時間為多雲，偶爾也可以見到陽光，中南部及花東為晴到多雲的天氣。

明日短暫回暖後，4日將迎來新的一波東北季風，再度降溫。（圖／氣象局提供）

氣象主播戴立綱預估，4日西北高壓南移，下半天東北季風增強後，北部、東部濕涼的天氣型態將持續到6日；而7日、8日還會有新的一波冷空氣接力，北部低溫將下探16度。

而天氣粉專《天氣風險 WeatherRisk》也發文表示，4日迎風面的大台北及宜蘭降雨時間長，花東雲量偏多，偶有局部短暫雨，中南部則影響較小，普遍多雲到晴；5日、6日基隆北海岸及宜蘭降雨略增，花東則維持多雲偶有陣雨的天氣，而中南部仍晴到多雲。

除此之外，中央氣象局預報員黃恩鴻指出，8日至12日台灣將受新一波的東北季風影響，「會越來越冷，預計會比這波還要冷」，但冷空氣的強度仍有待觀察。