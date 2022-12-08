俄羅斯今天砲轟烏東城鎮庫拉霍韋，造成10死多人受傷，基輔市長警告，若俄軍繼續空襲基礎設施，基輔今冬恐面臨「世界末日」，居民目前還不需要離開，但應做好撤離準備。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）描述，俄軍對庫拉霍韋（Kurakhove）的攻擊「非常猛烈，而且絕對是經過深思熟慮的」。

他在晚間例行影片演說中表示：「這些都是愛好和平的人，普通老百姓。」

庫拉霍韋位於俄烏戰爭以來戰事數一數二激烈的頓內茨克（Donetsk）地區。

面對俄軍持續砲轟，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）今天接受路透社訪問時表示：「基輔可能失去水、電、暖氣供應，像好萊塢電影裡的那種世界末日景象可能發生。」

這位前世界重量級拳擊冠軍說：「但我們正在奮戰，竭盡所能確保這種情況不會發生。」

克里契科表示，俄羅斯2月24日開始入侵以來，基輔已有152名平民喪命，678座建築物毀損，隨著俄羅斯定期發射飛彈攻擊烏克蘭電網，這座城市今冬面臨新的磨難。

克里契科說，基輔暖氣避難所不足，無法在完全停電的情況下容納所有360萬居民，如果情況惡化，人們應該做好撤離準備。他說，已經準備近500個供應暖氣的中心，「但對1個擁有300萬人口的城市來說，500個據點算不了什麼」。

克里契科勾勒出1種可怕的情景，就是可能在溫度降至攝氏負15度時，沒有暖氣。

克里契科敦促居民準備好食物和水等應急物資，並備妥衣服和文件，以便在暖氣供應中斷時迅速撤離。但他說目前還沒有必要離開，因為基輔只有20%的電力短缺，而且情況穩定。

克里契科說：「現在基輔有暖氣，有電…一切正常，目前沒有必要（撤離）。」但他仍表示，居民應為「各種情況」做好準備。

當被問及基輔目前最需要什麼時，克里契科說，「新的防空系統」，以及「數萬」台發電機和工業電暖器。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1111208