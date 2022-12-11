大陸防疫政策突如其來的改變讓許多民眾無所適從，也出現更多讓人意外的現象。據陸媒報導，新冠疫情感染人數增多後，需要自行服藥或篩檢測試的需求大增，各大小城市前往藥房或醫院購藥人數暴增，其中不少民眾尚未感染卻認為應事先準備，因而大量搶購藥品與上醫院門診的人潮擠爆醫院，藥房前也排起長長的隊伍。許多民眾抱怨，家常自備如退燒藥、檢測試劑等都已斷貨，非常擔憂如何應對即將出現的感染潮。

港媒《東網》指出，大陸新冠無症狀或輕症患者現可在家隔離，需自行服藥和自篩測試的情況大增。北京、河北保定等多地有民眾抱怨醫院發燒門診和藥房外大排長龍，在家隔離又無自備感冒藥，退燒藥和檢測試劑等出現斷貨。

突然放鬆疫情封控措施也導致感染人數激增，北京大量民眾湧入藥房購買退燒藥、感冒藥與篩檢試劑，排起長長的隊伍，但很多藥品試劑都被搶購一空，排隊也不見得買得到。（圖／美聯社）

河北保定市的30歲李先生表示，防疫政策改變突如其來讓人措手不及，一旦感染發燒亦只能獨自在家，但家中沒有退燒藥，他抱怨「買不到任何藥，藥店外到處都排着長隊」。另一名20歲居民有2名家人確診新冠，她笑說：「寓所氣溫雖然只有攝氏18度，我們都在說笑稱保定人不需暖氣，因為自己的體溫已可保暖。」

有患者網上則發文稱，隨感染人數增加，呼籲各界關注醫療用品庫存不足的問題。遼寧網民表示，近日已找了約20間藥房都買不到抗原試劑盒，連花清瘟等藥物完全斷貨，位置偏僻的小藥房才能買到感冒和退熱藥。

報導說，各地亦因防疫鬆綁導致醫院人滿為患，尤其到發燒門診就醫的新冠病毒感染者增加太快。四川省達州市傳出發燒病人「圍爐」打點滴，引發恐慌。有醫生表示，就診的患者大部分不需要留院治療，建議沒有基礎病、症狀不嚴重的年輕患者可以先在家中服藥觀察。

湖北省武漢市某醫院發熱門診前，有患病市民冒住寒風，排起長龍，從診室一直排到了停車場，只求能盡快看病。有排隊民眾感嘆，「放開（防疫）後，全部是發燒的啊」。部份北京市民表示，朝陽醫院已不勝負荷，排發燒門診的隊伍長逾一公里，被迫停診，門口醫生勸輕症患者回家，稱醫院裏邊都是使用呼吸機的重病患者。

有武漢某三甲醫院急診科醫生指出，有患者到醫院時體溫正常，卻在候診時突然出現發熱情況，核酸查出染疫，呼籲病況較輕的民眾毋須急於求診，否則醫院將更容易成為疫情擴散的「放大器」。