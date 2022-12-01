【立綱氣象報報】下週一冷空氣再增強 中部以北降溫

受到東北季風影響，今（1）日北台灣各地濕涼，氣象局更針對北北基等地發布大雨特報，而明日低溫下探17度，降雨仍以迎風面為主，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭要提防局部大雨。預估周休假期短暫回暖，下周一還會有更強的冷空氣抵台。除此之外，氣象局局長鄭明典也提醒，冬季典型的「雙極渦天氣型態」已經生成，大約在2周後會影響台灣。而這也意味著，台灣的冬季即將正式來臨。

氣象局資料顯示，明日北部、東北部及東部天氣偏涼，低溫在17到19度，中南部約20、21度，白天北部及宜花氣溫回升有限，高溫只有約21到23度，整天皆有涼意，中南部高溫則有26到30度，白天感受較為舒適、早晚微冷。

而明日降雨仍以迎風面的北部、東半部為主，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜蘭等地雨勢持續，有機會出現局部大雨，北部其他地區及花東則有局部陣雨，停雨的空檔會較多，中南部多雲到晴，可看到陽光露面。

氣象局指出，3日東北季風減緩氣溫回升，但4日東北季風再度增強，迎風面再轉陰雨。（圖 ／氣象局提供）

中央氣象局預報員趙竑表示，預估周六（3日）各地回暖，北部高溫來到26、27度，其他地區也有將近30度；下周日（4日）另一波東北季風增強，預計持續影響至下周二（6日），北台灣溫度緩降，其他地區的影響較小，預估這波最冷的時間點是在下周二（6日）清晨，北台灣下探18、19度。

氣象主播戴立綱也預估，隨著北方高壓系統逐漸南移，東北風偏強，高壓進入東海後，周五（2日）白天冷空氣略減，周休假期短暫回暖，下周一（5日）更強冷空氣抵台，會變得更冷。

值得注意的是，氣象局局長鄭明典稍早在個人臉書發文指出，目前北極上空的極渦分裂成兩個次中心，一個在加拿大，另一個則在東北亞，是「雙極渦天氣形態」，若雙極渦激發波數3的成長，雖然台灣在其邊緣，但根據經驗判斷，台灣也會受到影響，容易有偏冷的天氣，時間點可能落在兩周後。

氣象局解釋，其實雙極渦天氣形態並不罕見，是典型的冬天天氣型態，其出現意味著冬天即將來臨，台灣有望正式揮別夏天，全面進入冬季的天氣型態。