由於鋒面通過及東北季風增強影響，明（30）日北部及東半部天氣將出現明顯變化，轉變為多雲、短暫雨的天氣，其中基隆北海岸、東北部有較大雨勢。北台灣溫度劇烈下滑，最低僅有17度，白天高溫也只有20度。

氣象局表示，明天北部及東北部會轉為有短暫雨的天氣，基隆北海岸及東北部有局部較大雨勢發生的機率，花蓮、台東也有局部短暫雨，中南部仍維持多雲到晴。另外沿海的風力也會明顯增強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，鄰近海域浪高可以來到3至6公尺，並有長浪發生的機率。

氣象局分析降水分布。（翻攝自氣象局）

溫度方面，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉涼，北台灣的氣溫會由清晨的20度一路往下降，到了晚上就會降到17度左右，其他地方夜晚低溫約20、21度，白天高溫也會比今天低，東部約22度，中部及台東25到27度，南部仍有28到30度，白天南北溫差大。

氣象局說明，周四、周五（12月1日、2日）中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，低溫在16到18度，沿海空曠地區更低，其他地方約19、20度，白天北部、東北部及東部高溫約20到22度，其他地方仍有26到30度；降雨方面，北部及東北部地區有短暫雨，基隆北海岸及東北部並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴，不過週四水氣較多，中部也有局部短暫雨。

周六（3日）中部以北、東北部及東部氣溫回升，白天各地舒適溫暖，北部及東半部地區降雨減少，其他地區為多雲到晴；下周日（4日）迎風面北部及東半部水氣有增多趨勢，北部及東北部高溫也會略降。下周一、下周二（5日、6日）東北季風再增強，北部及東北部氣溫稍下降；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。