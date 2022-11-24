副總統賴清德24日下午到民進黨桃園市長候選人鄭運鵬北區競選總部拜票，呼籲在選舉最後時刻，要站出來。鄭運鵬打給民眾時，賴清德被建議2024年要趕快當總統，賴清德則呼籲先支持鄭運鵬當桃園市長。

賴清德、鄭運鵬、桃園市長鄭文燦及多名黨籍市議員候選人一起打電話助選。鄭運鵬打電話給亮羽庇護工場負責人劉月廷，電話還拿給賴清德。劉月廷也電話說，「希望你2024年可以趕快出來當我們的總統！」賴清德妙回，鄭運鵬一定要先支持，特別是鄭文燦做的那麼好，必須要鼓勵鄭文燦，支持鄭運鵬，也請劉月廷把這樣的心聲傳出去讓更多人知道。

鄭文燦表示，選前要積極拜票。他說，決定輸贏關鍵在於投票率，以及帶動多少選民投票意願。最後黃金時間，請大家用簡訊、Line一個一個拉，希望投票人夠多。他說，自己也有語音、簡訊拜票，若大家可以用自己的手機拉票，效果會最好。最後訴求每個人都有生活中的網絡，可以再擴散，可以贏得最後勝利。

提到今晚八德的造勢，他說，八德是他的故鄉，也是對手黨主席朱立倫故鄉，很有信心。

鄭運鵬則說，這幾天讓市民全面看見，最後兩天則是全面拜票，感謝賴清德到桃園。相信最後兩天拜託大家，不只是桃園朋友打給認識的人，如果戶籍不在桃園，拜託他回去投票。今天起是全面拜票，全面請託的時刻。

賴清德也說，選舉進入最關鍵的時刻，在鄭文燦、鄭運鵬數十天努力，已經打下基礎的時候，最後一里路親自打電話拜票、固票，懇請父老鄉親肯定鄭文燦，支持鄭運鵬。