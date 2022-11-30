九合一大選日前落幕，民進黨大敗，民眾黨也沒能幫助力挺的黃珊珊當選。國民黨前立委蔡正元分析，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲雖已表態要選2024總統，但須解決「如何證明有更強施政能力」、「如何證明有識人用人之明」兩問題；另外，蔡也指出，副總統賴清德將是綠營「最強鋼鐵人」、是其他2024挑戰者最大的共同難題。

根據《ETtoday新聞雲》本月27日至28日，針對18歲以上民眾進行「2024總統選舉人選調查」的民調顯示，若柯文哲出戰，民進黨派出賴清德、國民黨派侯友宜，侯將以35.4%的支持度勇奪冠軍，勝過賴的29.4%與柯的23.2%；而若國民黨改派朱立倫，柯文哲則將以36.1%奪冠，賴清德34.7%次之，朱僅能獲12.1%；若國民黨改派韓國瑜出戰，支持度則分別為：賴33.1%、柯27.7%、韓25.9%。

蔡正元今（30）日在臉書發文表示，柯文哲要選2024是眾所周知的，但他能否選2024是個難題。因為若柯文哲2024能成為下架民進黨的第一品牌，他就有機會成為如高虹安般，讓國民黨支持者的板塊移動、凝聚反民進黨的力量，創造2024勝選的機會。

反之，若柯文哲還是繼續玩「推倒藍綠高牆」的舊把戲，不知道反民進黨是台灣最大勢力與藍綠無關的話，蔡正元預言，那麼柯就會變成黃珊珊，徹底被邊緣化，而無足輕重。因此，柯文哲有兩個問題必須解決：

1. 如何證明有更強的施政能力，而不只是一個政治網紅：蔡正元提到，柯文哲在2018年時只以些微差距連任，不像侯友宜、盧秀燕以更大的差距完勝民進黨，並且鐵錚錚展示傑出的施政能力。

2. 如何證明有識人用人之明，蔡正元指出，柯市府的人事始終問題不斷，任用黃珊珊擔任副市長、並且讓她以無黨籍身份競選，更是政治判斷力的一大敗筆。

蔡正元認為，黃珊珊本來沒什麼施政能力，但有能力吸盡柯文哲的政治資源，柯在北市府累積的政治資源，耗費在黃身上是一大失誤。同時，最重要的是，柯文哲倚黃珊珊為副手，卻又允許她不加人民眾黨，對民眾黨是一大傷害。同時，柯文哲如何重整隊伍步伐，打造出迎戰賴清德的領先品牌，是很大的挑戰。

最後，蔡正元直言，除非蔡英文能再次做掉賴清德，否則賴將是民進黨的「最強鋼鐵人」，這也是其他有志2024的人最大共同難題，「柯文哲也不例外」。