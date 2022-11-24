桃園藍營大團結！選戰倒數2天，國民黨桃園市長候選人張善政今(24日)來到桃園重要的都會中心中壢區車掃，與他同車的有黨主席朱立倫與桃園市議會議長邱奕勝，治績卓著的總教練與在地大家長團結力挺，讓張善政充滿信心喊出，中壢是桃園多元族群融合的典範，他一定會承繼前輩的意志與經驗，繼續為中壢、為桃園的市民打拚！

張善政說，中壢，是我們桃園重要的都會中心，也是桃園多元族群融合的典範，客家、閩南、外省、原住民與新移民的文化，在這裡交織出最美麗的風景。

「倒數2天，我在中壢繼續拚！」張善政表示，今天與來自桃園、治績卓著的總教練朱立倫主席，及在地大家長桃園市議長邱奕勝，一起在中壢掃街，拚盡全力，向所有鄉親問好。

張善政喊：過去，在不分黨派縣市長的努力下，桃園，我們的家園發展得越來越好！未來，我會承繼這些前輩的意志與經驗，繼續為中壢、為桃園的市民打拚！