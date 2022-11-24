國民黨主席朱立倫今早陪同國民黨桃園市長候選人張善政到中壢，不畏風雨車隊掃街。（國民黨提供／蔡明亘桃園傳真）

國民黨主席朱立倫今早陪同國民黨桃園市長候選人張善政到中壢，不畏風雨車隊掃街。距離投票倒數2天，朱立倫表示，民進黨的傲慢與無能讓全民反感，甚至能出一本奧步大全，若真要提告，大概全台可告幾百個蔡英文總統的個案，籲別濫用司法。他也說，北北基桃都有信心，張善政條件遠超對手。

朱立倫表示，這一回桃園是民主保衛戰，這場選舉是人民作主，絕對不是民進黨作主，民進黨的傲慢、無能、鴨霸與奧步已讓全民反感，尤其這次選戰，甚至可以給全世界做一本「奧步大全」，都能改成「民主奧步黨」了，真的名不虛傳。

朱立倫說，全台灣都變「綠能你不能」，各種奧步針對藍營候選人，若真要提告，大概全台灣可以告幾百個蔡英文的個案，盼大家別濫用司法。對於桃園市長鄭文燦提告國民黨桃園市議員候選人凌濤，朱立倫表示，堂堂直轄市長也祭出這種司法奧步，傲慢不回答社會質疑，令人感到遺憾。

國民黨全力回防北北基桃，朱立倫喊話，每一席都有決心與信心，但民進黨在各縣市掛滿抹黑、抹紅、造謠、惡意攻擊的布條，無論藍綠執政都一樣掛滿街，他請鄭文燦去觀察其他縣市，面對合理質疑，竟告桃園的候選人，「看看各縣市民進黨離譜到什麼程度！」

談及國民黨中央最後階段輔選情形，朱立倫表示，國民黨是正正當當、實實在在，無論風雨多大都堅持到底，呼籲所有愛台灣、保民主的民眾一定要出來投票，讓民進黨知道什麼叫民主，人民會選出真正有實力、能力、經歷的候選人。以桃園為例，放眼任何一個民主國家，張善政的條件遠遠超過對手，若還不投給張，只會是「被奧步」才會出現的結果。

外界關注是否選後啟動總統黨內初選？朱立倫回應，民進黨在背後操作沒水準的奧步，這麼LOW的離間計，想在選前製造困擾。