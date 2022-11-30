民進黨在今年九合一大選慘敗，同黨台北市議員王世堅、立委高嘉瑜更因砲轟黨內問題而遭側翼出征。但王世堅今（30）日受訪，再嗆黨內有人想對選民運用「政治綁架，感情勒索」，並批民進黨沒收初選的行為是不對的。

對於民進黨在北台灣全軍覆沒，王世堅近期頻繁砲轟黨內，先是痛批網軍每天潑糞，並呼籲社會應揪出背後的「水肥車」。對於行政院長蘇貞昌請辭獲慰留，他也要求蘇應下台。

而王世堅今在網路節目《新聞不芹菜》接受資深媒體人黃光芹專訪，被問到民進黨在此次選舉沒有初選的相關問題時，直言他認為民進黨內掌握權力的操盤人士，對選民想運用「政治綁架，感情勒索」，若稍有遲疑，或不去投票，那就是背骨的行為，而若是像他與高嘉瑜，多講了兩句要檢討的話，那更是背骨中的背骨、應該開除黨籍。

王世堅感嘆，曾幾何時，民進黨變成了這個樣子。他表示，自己的黨齡將近30年，江鵬堅、黃信介等黨內前輩，都是就事論事，絕對不會去鬥倒跟他們理念不同的同志。

而對於民進黨沒收初選，王世堅也認為這是不對的，他指出，舉辦初選的目的，是讓社會的民意來做人選的決定。同時，三個臭皮匠勝過一個諸葛亮，「更何況社會多數的民意所做出的決定」。

王世堅坦言，初選雖然會帶來一些小傷害，但相較於用直接指定的方式，傷害小多了，因為初選落敗者若還「假鬼假怪」、硬要選的話，黨內同志、甚至整個社會都會進行抵制，其也無法生存下去，因此初選是最好的方式。