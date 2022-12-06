桃園市長鄭文燦碩士論文近日被認定抄襲，學位遭台大撤銷。對此，中廣董事長、資深媒體人趙少康痛批，在繼前新竹市長林智堅之後，鄭文燦與綠委蔡適應也都被認定抄襲，用這種方式洗學歷、騙大眾，「民進黨太爛、已經變成『綠油抄手』」。

趙少康昨（5）日在臉書發文表示，應該將國安局長陳明通指導過的173篇論文，全都拿出來攤在陽光下、用電腦進行比對看看，在民進黨和陳前科累累的狀況下，這173篇論文查下去，一定是屍橫遍野、血流成河。

不過，趙少康提到，目前台大的立場是「你來告我就查」，在陳名通所指導的173篇論文只有5篇公開的狀態下，要查和告根本無從著手。

趙少康指出，台大與台北大學已經心存厚道，等到選舉結束後才公布審查結果，若結果在選前公開，民進黨的得票率一定會至少再跌10個百分點，因此不要不識好歹；他並呼籲論文有抄襲的人乾脆出來自首、自己退回學位，如果像林智堅一樣硬拗到底被查出來，不只難看，更會變成民進黨的「滅黨危機」，2024也不用選了。