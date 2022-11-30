台南市長黃偉哲說，他會全力拚市政。(曹婷婷攝)

台南市長黃偉哲雖勝選連任成功，然而因只小贏對手國民黨候選人謝龍介4.6萬票，他的臉書連日湧入各種指教、鼓勵等留言，他今天受訪說，選舉總是要走過去的，市長選完了，要把過去選舉放下，畢竟他現在是市長，未來4年也是市長，「要把市政拚起來，就是我主要的心境。」

黃偉哲上周六順利連任當晚，曾於臉書發文感謝全體台南市民讓進步的城市繼續前行，但民眾留言有恭喜也有各種批評指教，「不要只會辦活動」、「把交通搞好吧！」「該好好警惕，差距愈來愈小」！

黃偉哲昨天下午再度發文「這幾天我把市民對我指教及鼓勵留言一一瀏覽完畢，深刻明白市民期待的台南是什麼模樣，我將重新調整施政腳步，未來4年更加努力，繼續為我們的家鄉打拚。」黃偉哲也說，網友的意見，他都聽到了，會努力把市政拚起來。

黃偉哲今上午出席「運動科技在台南」啟動記者會，針對昨天臉書po文，他表示「市長可以請假，但市政不能放假」，要把選舉放下，市政再拚起來。他說，選舉總是要走過去，有些人贏了、有些人輸了，盤點起來這次有10多位新科議員，也有幾位議員、里長沒有連任成功，至於他個人，市長選完了，也該放下過去的選舉了，「畢竟我現在是市長，未來4年也是市長，這就是我的心境。」