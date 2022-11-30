九合一大選，國民黨在21席縣市長拿下13席。針對拿2018年國民黨台北市長候選人丁守中得票57.7萬票和台北市長當選人蔣萬安的57.5萬票對比，說國民黨的支持度下滑的評論，資深媒體人趙少康分析後，認為忽略兩大問題。

趙少康昨(29)日在臉書指出，國民黨九合一大勝，代表「討厭民進黨」是當今社會最大公約數，但針對「國民黨得票數萎縮，並沒有獲得民意支持」的評論，趙少康並不認同，並表示在縣市首長剛當選的時候就開始打擊國民黨的公信基礎，實在有必要澄清。

趙少康認為，拿丁守中得票57.7萬票和蔣萬安的57.5萬票對比，說國民黨的支持度下滑，忽略兩大問題。一、台北市這幾年人口大量外流，總選舉人口下降將近14萬人；二、民進黨這次不讓台商透過大小三通回台投票、軍人也以戰備做藉口沒有輪休。趙少康認為，在兩項不利於國民黨得票的因素下，蔣萬安的得票數只下降2000票，相對而言選票是增加的；甚至國民黨在各地都以壓倒性得票數獲勝，沒勝的縣市票數也很接近，是不是反而證明了國民黨這幾年確實有努力、也有一定的成效？

趙少康提及，在市政上，國民黨的侯友宜、盧秀燕認真施政，讓民眾有感；在監督民進黨上，王鴻薇抓出林智堅的論文門、 徐巧芯抓出陳時中多次違規、行為失當、無良公關網軍結構；在輔選上，馬英九、朱立倫、韓國瑜、羅智強等重要人士團結起來全力輔選，穩固民眾支持。此外，各地有不少人努力組織動員、積極輔選，是所有人團結賣力、各司其職，才能有今天的成績，趙少康說「自己先盡全力，最後交給民意」，是這次選戰的總結。

趙少康說澄清得票問題不是要讓國民黨驕矜自滿，而是為了穩固國民黨執政的正當性，不讓剛上任的市長被說得票數太低而沒辦法推動新政，國民黨的新任首長，仍然要戒慎、謙卑的執政，「信任得來不易，只有加倍努力」，才不會讓民進黨又有機會得勢禍亂國家。