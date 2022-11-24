太保市長選舉綠營分裂，候選人戴光宗偕家人指控暴力介入選舉。（民進黨嘉義縣黨部提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣太保市長選舉綠營分裂內訌激化，民進黨提名的候選人戴光宗，與退黨參選候選人鄭淑分的爭霸戰愈來愈火爆，戴光宗24日指控鄭的陣營人士及黃文峯毆打他的團隊志工，黃文峯也指控遭戴團隊打傷；警方表示，已受理雙方提告傷害罪嫌。

水上警分局表示，24日凌晨獲報太保市疑因發放文宣衍生糾紛，警方趕到現場，雙方互相拉扯，警方制止、約束，雙方都自稱受傷，各自去醫院驗傷，警方依據雙方的驗傷單、指控對方傷害，製作筆錄後，移送嘉義地檢署偵辦。

戴光宗偕同太太開記者會時表示，他的女兒與志工於24日凌晨發現兩個黑衣人逐戶發選舉黑函，即錄影蒐證，報警處理，太保市長黃榮利等人聞訊趕至現場，欲阻擋警方逮捕現行犯，前省諮議員黃文峯也與鄭淑分陣營人士趕到太保分駐所，還出手毆打他競選團隊的志工，志工臉鼻受傷、身體有擦挫傷，送醫縫合傷口。

戴光宗及太太表示，他們已申請警方保護，希望警方盡速偵辦，為保護家人及支持者，宣布暫時停止所有競選活動。

黃榮利駁斥戴光宗的指控，他表示，沒有阻擋警方辦案，他是接到代表會副主席吳宏哲來電告知，有兩位志工發文宣品被帶走，他立即前往了解原委後，尊重警方辦案，欲離去之際遇到嘉義縣農會黃貞瑜總幹事，發生口角後，他到太保分駐所，針對有未署名的黑函報案。

黃榮利提出沉痛呼籲，他表示，回歸正常選舉，譴責暴力，各自約束支持者冷靜。

黃文峯則表示，他到太保分駐所是關心黃榮利提告的事情，鄭淑分陣營的志工發現分駐所外有人躲在陰暗處錄影，雙方發生拉扯，鄭陣營的志工也有受傷，已提告。