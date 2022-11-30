台北市警察局保防科長林基田遭詐騙集團盜帳號，以通訊軟體約女民代吃飯，北市刑大調查後，研判歹徒取得科長的公務機門號，再據此申請telegram帳號，亂槍打鳥約通訊錄上的親友騙取個資及財物，初查林發送的對象並未有人上當。

北市刑大科技犯罪偵查隊指出，林基田科長本人並未下載、申請telegram，應為歹徒拿到他的公務手機暗中申請，再以其他方式掌握登入驗證碼後，取得該帳號控制權，再冒用科長名義私訊親友。

北市刑大表示，初步清查目前尚無民眾因林科長的冒名帳號受騙或提供個資，歹徒冒用行為，已觸犯刑法妨害電腦使用罪，警方受理已協助檢舉該冒用帳號，持續追查盜用者身分。

警方呼籲，民眾使用網路社群或通訊軟體時應注意下列事項，以免個資外洩，並造成其他人受害：

1、 勿點選來路不明簡訊、超連結或於網頁輸入個資。

2、 勿隨意提供個資或傳送手機截圖，給未經查證之對象。

3、 在網路社群或通訊軟體設定雙重驗證或掃碼登入，以提升帳號安全性。

4、 在帳號設定中設定每次登入通知，並檢視有無重複登入或來路不明之其他設備及登入IP。