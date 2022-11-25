組頭以私訊提供縣市長賠率。（警方提供）

19歲鄭姓、25歲賴姓男子，涉嫌在網路貼文招攬賭客，並透過LINE等手機軟體，傳送各縣市首長參選人的賠率以供賭客下注，北市刑大經連月追查，日前前往台中市、台北市逮捕2人，依賭博罪、違反選罷法等罪送辦。

據指出，2022年九合一大選的選情較為冷清，但地下賭盤卻十分活絡，投注金額十分龐大，有些縣市更是一面倒，也讓許多組頭約在2、3個月前就已封盤，不再收注。

北市刑大日前獲報，有集團在網路上貼文，內容提及縣市長賭盤，有興趣的民眾再透過加LINE私聊，對方會傳送相關的賠率及情資，以供賭客下注。

警方經連月追查，日前鎖定帳號IP，先前往台中市逮捕鄭男，後又在台北市逮捕賴男，兩人疑為簽賭集團下游，在網路上吸收賭客賺水錢。

賴男以打工為由，誘騙不知情民眾交出帳戶，以供博弈集團洗錢，每筆可獲4％酬勞，初查有12人下注，賭金約80萬元，警方訊後將2人依法送辦。

北市警局呼籲，民眾切勿經營賭博，或參與危害選舉公正性之活動，對於危害選前治安的各類犯罪，警方秉持「犯罪零容忍」決心，絕不寬待、嚴加打擊，以淨化選前治安，維護選舉公正性。