警方查扣到陳嫌在屋外裝設了大量監視攝影鏡頭。（蘆竹警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市蘆竹區五青路上一處偏僻的民宅內違法開設天九牌職業賭場，蘆竹警分局日前接獲線報後展開調查，經過長時間的埋伏與監控，昨凌晨動員30名警力破門而入，查扣相關證物及犯嫌，全案調查完畢後，將經營者陳男及5名工作人員依賭博罪嫌移送地檢署偵辦，63名賭客則依社會秩序維護法裁處。

桃園市政府警察局靖紀小組與蘆竹分局日前接獲線報，指稱五青路上一處偏僻的民宅內違法開設職業賭場，便隨即展開調查，經過連日埋伏與監控，發現該民宅深夜出入分子複雜，在長達1周伏藏樹叢後終於掌握證據，並向桃園地方法院請得搜索票，趁時機成熟時，動員30名警力一舉攻入屋內，成功破獲天九牌職業賭場，現場查扣賭具天九牌1副、賭資新台幣9萬7千多元以及高達25萬元的籌碼。

警方指出，負責經營該賭場的43歲陳姓男子，選在蘆竹區與大園區轄區交界之處租下這間民宅經營賭場，以為選舉過後警察勤務應該會較為鬆懈，卻沒想到警察維護治安並沒有空窗期，即便陳嫌在屋外裝設了大量監視攝影鏡頭，並且對準了屋外每個死角，想達到全面監視的效果，以躲避警方查緝。

警方說，雖然陳嫌裝了很多監視器，但員警埋伏在樹叢中，從監視器螢幕上根本無法查覺，現場除了陳男及5名工作人員外，還逮獲63名賭客，其年齡層介於31至69歲間，最後全依違反社會秩序維護法進行裁處。另外也再次呼籲，賭博之害猛於虎，請遠離賭博，切勿沉迷，最後淪為賭博的犧牲品。