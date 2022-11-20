貨車排氣管上的觸媒管換器外露行竊不用1分鐘。（翻攝畫面）

北市一名彭姓竊賊因為了籌措賭本，行竊停放路邊小貨車上的觸媒轉換器，整個過程不到1分鐘，得手3起案件，車主隔天早上要出門送貨，聽到排氣管轟聲巨響，驚見排氣管斷成兩截，氣得向警方報案，文山警第一分局循線逮捕彭嫌到案依竊盜罪嫌送辦。

竊賊暗夜偷小貨車觸媒轉換器 變賣贓物所得用於賭博

52歲彭嫌，15日深夜11點多在辛亥路7段65巷內，利用小型水管剪套上排氣管，旋轉後即能直接切斷，可將觸媒轉換器拔走，狀態良好的能賣9000元，彭嫌得手3個變賣1萬2000元，現金全用於賭博。

警方根據監視器拍下的影像鎖定彭嫌，被捕後聲稱觸媒轉換器內有鉑、銠、鈀金等稀有貴金屬價格昂貴，行竊過程只要1分鐘，就能賺得數千元，已偷遍新竹以北區域，近來更沈迷賭博，頻頻下手行竊，導致隔天要出門工作的車主，不僅要花錢修車，還賠上一天的收入，氣得車主大罵竊賊無良。

文山警第一分局建議車主盡量把車停放停車場或有監視器之處，車上安裝防竊警報器。民眾若發現不法行為請立即撥打「110專線」報案。