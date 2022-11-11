台中一名駕駛昨（10）開車上大甲區南陸橋時，竟從遠方目睹一輛轎車逆向朝他「正面衝來」，他先是大聲尖叫，接著狂罵「X小」、「那台車是在X小」。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

台中一名駕駛昨（10）開車上大甲區日南陸橋時，竟從遠方目睹一輛轎車逆向朝他「正面衝來」，他先是大聲尖叫，接著狂罵「X小」、「那台車是在X小」，所幸最後該輛黑車及時變換車道躲開，驚悚過程在網路上曝光，網友笑說「根本魔王級三寶」、「真的會嚇死，但車主的反應也有點好笑」。

臉書「記者爆料網」日前有網友分享一段影片，一名駕駛行駛昨（10）行駛在台中市大甲區日南陸橋上，往苑裡方向，沒想到剛上橋沒多就目擊「正前方」竟有一輛轎車「逆向」朝他衝來，該橋面為四線道，非單線道，所幸該駕駛從遠方就已發現對方直行而來，對方也趕緊變換車道至內側並從他側邊駛經過。

該名駕駛當時目擊對方朝他逆向快速駛來，嚇得先按了聲喇叭，然後大聲尖叫了一聲，大吼「X小」，接著又說「那台車是在X小」；影片曝光引發討論，網友紛紛留言「太恐怖了八」、「這應該是酒駕，不然就是小屁孩」、「這三寶真的嚇壞人」、「真的會嚇死，但車主的反應也有點好笑」、「車主的尖叫比較恐怖」。

依道路交通管理處罰條例第45條，若汽機車駕駛人逆向行駛，將處新臺幣600以上、1800以下罰鍰；如果是「在設有彎道、坡路、狹路、狹橋、隧道、圓環、單行道標誌之路段、快車道或大眾捷運系統車輛共用通行交岔路口且為大眾捷運系統車輛導引路線上倒車」倒車行駛，則依同法處600以上、1200 以下罰鍰。