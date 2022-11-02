桃園一名黃姓女子，前天(10月31日)發現自己的愛車Gogoro不翼而飛，在巷口尋回時，驚見坐墊被挖出一個大洞，裡面的電池更是早已被竊賊搬走，傻眼之餘趕緊打電話報案，卻又擔心要自行賠償，對此官方也做出回應，表示受害人不用賠償一毛錢。

黃姓女子指出，出門前還見自己的Gogoro電動機車停在龜山區華亞三路一帶的家門口，豈料昨天返家時，發現愛車被遷移到華亞三路39巷口的人行道上，且坐墊被割開挖空，車內兩顆電池還被竊走，零件也散落一地，龍頭也歪掉，讓她一度不敢置信，多次確認車牌才認清是自己的愛車遭破壞。

Gogoro回應指出，失竊的兩顆電池已經註記序號，未來竊賊只要放到充電站，就會立刻上鎖，無法取出。(示意圖／Gogoro提供)

由於Gogoro官方規定，若車主毀損或遺失電池，必須賠償5萬元，讓黃女相當擔心要自行負擔費用，報案後也立刻聯絡門市，證明自己遭竊。

對此Gogoro官方也做出回應，表示只要證實電池遭到行竊，事主就不須賠償一毛錢，同時也已註記這兩棵失竊電池的序號，未來竊賊只要將其放入充電站，就會立刻上鎖，無法取出。然而車主的車損在抓到竊賊求償前，還是必須先行自費，相當心痛。