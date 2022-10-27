台泥（1101）集團電池事業明年將開展高成長趨勢；台泥指出，高雄三元電池廠2023年第一季投產，一年可以生產約2.4萬台電動汽車所需長程電池量，加上原本能元科技部分，至2024年，一年電池總產能將提升到2.16億顆。

位於高雄的三元電池廠2023年第一季啟用，年產能1.8GWh（百萬度），至2024年，加上能元科技，一年電池總產能將提升至3.3GWh。

台泥集團電池發展主要是鎖定高端市場的高鎳三元電池；位於南科的能元科技持續產品研發，在高雄的三元能源科技則專注製程研發。

台泥指出，以高能量、快充、快放的三元電池瞄準國際頂級客戶，可以應用於電動工具、手機，也可以運用於頂級電動超跑、太空科技，更可用來儲能。也因為商業價值高、應用範圍廣，電池產業的精密製程、嚴謹的回收處理與對環保的標準，和半導體業一致，是名副其實的高科技產業。

據了解，台泥集團所開發的高階高鎳三元電池已獲得國際企業合作採用，先前已宣布與英國Vertical Aerospace公司合作，VA旗下電動垂直起降飛行器eVTOL VX4將使用能元科技的超高功率三元鋰電池，使續航力和載重能力最大化。

另外，台泥表示，在英國年度重要的國際賽車節Goodwood Festival of Speed當中，能元科技電池的純電動賽車Speirling，以39.08秒刷新古德伍德1.6公里爬山賽歷史紀錄，超越賽事中上百台F1賽車，甚至是氫能源電動賽車，拿下冠軍，凸顯能元科技在國際三元鋰電池的技術領先地位。

台泥統計，目前電池客戶組合包括國際知名無線吸塵器品牌、多名單價超過100萬美元的電動超級跑車、超過五個新創建和革命性的重型機械品牌、NASA的高使用率衛星、五家紐約證券交易所上市或私有電動垂直起降機／電動飛機公司。2022上半年電池業務實現利潤約1千萬美元。