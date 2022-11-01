兼具運動與城市通勤的電動自行車(E-Bike)在低碳交通亦扮演重要角色，E-Bike需求快速攀升吸引各廠搶進，達方(8163)透過併購垂直整合，補強相關技術強化競爭優勢。

根據QYR Research預估，今年E-Bike銷售將從2021年740萬輛增加至890萬輛，以每台平均單價約1300美元估計，產值達116億美元，2030年全球銷售量將攀升至2420萬輛，產值將逾314.6億美元。

近幾年達方綠能事業陸續透過併購，垂直整合太宇的車架＋達方(電池)電控系統＋統達電池＋世同(組裝)，搭配天線廠詠業，掌握智能E-Bike電控、電池、車架與組裝，以及智慧傳輸五大核心關鍵技術，然而，光掌握這些技術還不夠，E-Bike如何達到防水抗震，將電控/電機/車架/原材料/智慧模組整合為符合騎乘者需求是最困難的，因為每個人的體感不一樣，所需要使用的零組件就不一樣，系統整合設計好不好更是各家差異所在。

達方表示，儘管E-Bike電機/電池/電控技術未如電動車那麼難，但相較於電動車不會有體感差異，只要油門踩下去，要開到80或100公里，馬達給予的動力都一樣；E-Bike特殊在於騎乘者若不出力，馬達不會給出助力，高矮胖瘦、氣候及環境差異，踩踏力道都不一樣，因此E-Bike除零組套件要符合各自及整車的信賴度及可靠度嚴苛標準，為強化路況偵測及騎乘體驗，還必須將各式感測器(sensor)整合在零件車架中，如何設計搭配馬達的控制器及各式的感測器，可以精確偵測到不同的人、氣候及地理環境條件，讓電池及馬達搭配得以發揮符合騎乘者體感要求是關鍵。

再者，由於E-Bike要加掛馬達/電控等重達10多公斤套件，這些東西掛在車架上不能因騎乘者不同、或是氣候及環境差異掉下來，或久了因負重或連接不良出現問題，而且是騎3、5年不能掉下來，加上E-Bike屬戶外交通工具，但又無汽車的車蓋，必須耐高溫酷寒又防水，如何設計將車架與所有連接器整合好不掉下來且功能連接順暢，零件不受環境氣候影響是亦是基本要求，我們針對各種防水膠/防水墊片(O-Ring)進行測試，機構設計該擺什麼角度讓水比較不會流入確保防水功能，電池機構彈片承座如何設計防震、且能長期卡住確保不掉下來，又要能讓騎乘者可以順利將電池取出。

此外，E-Bike開始走向智能化，但智能化手機通訊模組不只本身設計要好，放在車架那裡又牽涉天線效率好不好，天線放在不同地方，大小形狀都會影響收發效率，且智慧模組必須與馬達/電池等連結，而腳踏車業開一個車架要幾百萬，必須一開始就跟車架廠溝通，不斷測試才找到結合車架最好的收發方式。

達方指出，由於E-Bike還在起步階段，沒有太多可參考的方案，達方藉由一次又一次摸索累積經驗，目前擁有E-Bike關鍵零組件設計特性及成車系統整合應用know-how，除馬達與馬達廠合作，在電池、充電器、機構承座等都有自行設計及製造的能力，關鍵零組件約70%到80%自行設計製造，加上所有相關軟體參數都是自己設計掌握，可以依各種情境設計選擇搭配不同的零組件與各種軟硬體設計，結合自動化生產及全球服務等，成為達方跨入E-Bike最大優勢。(7-5)