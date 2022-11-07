邑昇（5291）前三季營收為新台幣12.15億元，稅後淨利1.60億元，分別較去年同期成長3.98％與27.19％，毛利率25％，每股稅後盈餘4.02元。

在PCB事業方面，目前全球電子供應鏈進入庫存調整期，其中又以消費電子與網通相關領域修正幅度較大，而邑昇主打少量多樣客製化利基市場，終端應用範疇分散，現階段工控、工業電腦等高階訂單仍有維持不墜，市場需求下修對邑昇影響較小。

而LED自行車燈事業群佈局上，今年起原物料供給緩解，加速出貨成長動能，推升前三季營運表現，今年亦陸續推出新款機種，並針對舊款式進行改良升級、增添新功能。

此外，e－bike電動輔助自行車今年起陸續交車挹注營收獲利，並積極擴大市場能見度與佔有率，目前在台灣已推出經典款CT150、貨車款CG135、公路車款RT－100，累計銷量上千台，同時與既有經銷夥伴積極擴展海外市場布局。

展望明年，邑昇維持審慎，受到全球通膨與經濟緊縮影響，終端PCB廠與消費品零售庫存水位已高，預期2023第二季後整體庫存水位有機會降至正常合理狀態；而疫情期間深蹲研發之e－bike事業版圖，由於邑昇主打整車台灣在地生產、並備有歐美客戶重視的完整ESG白皮書，均是打開歐美市場的重要關鍵，將可望帶動邑昇維持成長動能。