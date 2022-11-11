在這場新冠疫情最嚴重的時候，全球船運業面臨最大的問題之一是貨櫃短缺，而現在情況相反，貨櫃太多已經成為一大問題。

除了運費持續下滑之外，數據顯示貨櫃場（貨櫃卸下後停放的場地）現在不是已經爆滿，就是正在爆滿的路上。這也進一步印證全球需求正持續下滑，經濟前景恐怕不妙。

英國倫敦海運諮詢機構德魯里（Drewry）最新的世界貨櫃運價指數（World Container Index, WCI）報每40英尺貨櫃2,773美元，與去年9月創下的新高記錄相比已大跌73%。

貿易商和托運人表示，全球消費需求下降，並不是因為經濟在經歷解封爆買潮之後逐漸回復正常，而是消費胃口轉弱的跡象。

Container xChange執行長Christian Roeloffs表示，貨櫃場就是不夠容納所有貨櫃。隨著貨櫃庫存進一步釋放到市場上，未來幾個月貨櫃場的壓力將進一步升高。

一些貨櫃場業者開始拒絕新客戶。義大利貨櫃場公司Sogese執行長Andrea Monti表示，他的場地已經卡滿了，「我們某些地方的貨櫃場已經無法再接受新客戶」。

他並表示，雖然聖誕節逼近，但貨物運輸旺季「嚴格說起來，今年並沒有發生」。零售商目前的庫存水位偏高，他們對此很謹慎。 Monti表示，現在的情況是貨運再度「準時」到貨，隨著公司適應更有效率的滯港時間，新訂單將放緩。

全球保險公證人公司Sedgwick經理Darin Miller表示，為了解決貨櫃場爆滿的問題，休士頓港等港口已經開始對停留在碼頭超過7天的空貨櫃收取費用，但其實很多時候貨櫃場裡的貨櫃都是空的。他並表示，消費者可以期望零售商打折出清庫存了。