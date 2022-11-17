台中港32號碼頭長榮貨櫃場清潔工作人員，16日例行檢查清潔貨櫃時，從一只自美國洛杉磯運抵台灣的空櫃中，發現1具41歲美籍女子屍體。警方已報請刑事局國際科聯繫美國在台協會（AIT）協助通知家屬；檢警17日採集死者身上DNA特徵，預計下周解剖釐清確切死因。

警方指出，該只進口40呎空櫃，10月底自美國洛杉磯由「長博號」貨櫃輪裝載至台北港，再由「立揚號」貨櫃輪裝載至台中港，16日下午2時許運抵台中港32號碼頭長榮貨櫃場卸下。王姓開櫃員開貨櫃時就聞到嗆鼻惡臭，嚇然發現櫃內有具女屍。警方獲報發現該遺體出現屍水，身體有脫水情形，研判已死亡20多天。

警方調查，該女子遺體位置是在貨櫃靠近後方的櫃門處，女子身旁只有一只皮包及背包，背包內沒有攜帶要出遠門的衣服，只有女姓化妝品等用品，死者遺體旁放有一些私人物品，根據物品散落位置及疑有使用過痕跡，初步判斷女子曾在貨櫃內活動過，但詳情仍須進一步調查。

警方表示，女遺體金色頭髮長及肩膀，遺體腐爛已出現屍水體有脫水情形，被發現時身上已佈滿一層灰塵，不排除該女子在美國因不明原因進入貨櫃，在櫃內漂流沒幾天就因窒息死亡，全案依不明死亡案規定處理報請檢察官指揮偵辦，並通報請刑事局國際科，請AIT協助聯繫家屬到台指認。

台中港開港46年來，首次發現貨櫃內有女屍，引起碼頭從業人員的議論紛紛；碼頭從業人員都認為不可思議。特別是該女子是如何進入貨櫃，是自己進入被不知情的人士關上門？或是被強制推入貨櫃內關上門？尚待當地警方進一步調查釐清案發的原由。