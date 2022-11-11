針對2023-24年全球經濟與市場展望，瑞銀投資銀行部全球經濟與策略研究主管暨首席經濟學家Arend Kapteyn預測，2023年全球經濟年增率僅為2.1%，將是1993年以來、除疫情和全球金融危機時期之外增長率最低的。32個經濟體中，有13個經濟體預計到2023年底至少有兩季出現萎縮，在這種情況下，將會出現近似於「全球衰退」的局面。對於美國，瑞銀目前預計2023年和2024年均接近零增長，且其經濟將從2023年開始陷入衰退。再加上通脹率快速回落，到2024年初美聯儲將把聯邦基金利率下調1.25%。從加息到降息的轉變速度會影響明年各類資產的走勢。

在股市方面，瑞銀預測，目前反映出的美國/歐洲陷入衰退的概率僅為41%和80%，增長乏力和盈利疲弱會拉低市場，之後在2023年2季度利率下降幫助股市在3200點（標普500指數）觸底並到2023將股市提振至3900點。在收入和利潤率承受更大壓力的情況下， Eurostoxx指數可能表現更差，於2季度在330點觸底，2023年底時料將處於385點。品質股和成長股的表現可能好於價值股。

鑒於2023年美國通脹將更快速回落且美聯儲會快速放鬆政策，瑞銀預計到2023年底美國10年期收益率將下跌150個基點至2.65%。10年期實際收益率料回吐今年升幅的一半，2023年底時料為65個基點。