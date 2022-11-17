全球最大線上博彩公司Flutter娛樂在周三指出，預計美國子公司FanDuel的業務，長期而言營收將成長4.5至5倍，達到150億美元。

FanDuel在美國博彩市場的市占率為42%，特別是賭博禁令在2018年開始被取消之後，該市場開始起飛。Flutter預計到2030年，美國整體運動賭博和線上博彩市場將從90億美元升至405億美元。

Flutter娛樂的股價周三仍下跌1.4%，為11290英鎊。

FanDuel執行長Amy Howe說，公司非常有信心在2023年首次實現獲利。

Flutter在上週上調了FanDuel在2022年的營收目標，調至29.5億至32億美元之間。而在2018年Flutter剛收購FanDuel多數股權之時，當時FanDuel年營收僅3億美元。

來自愛爾蘭的Flutter去年總營收為60億英鎊(約71億美元)，該公司還擁有Paddy Power、必發(Betfair)、運動博(Sportsbet)等博彩品牌。

FanDeul在周三指出，預計到2030年，涵蓋全美80%人口的州會將合法化賭博，高於目前的35%。

市場規模對於吸引新客戶來說非常重要。FanDeul說，儘管目前美國有59家運動博彩公司，但是只有三家的市佔率為雙位數。

FanDeul的目標是到2025年實現12%的彩金獲利率(高於目前的10%)，以及在行銷和營運費用降低下，長期核心獲利率達到25%至30%。