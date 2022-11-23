M31(6643)今(23)日參加櫃買中心業績說明會，M31今年營運表現不俗，累計前三季每股稅後淨利7.18元，總經理張原熏表示，在美金計價下，M31還是維持20%~25%的營收成長目標，2023年則持續看好車用、AI(人工智慧)、IoT(物聯網)等將扮演主要成長動能，營運持續樂觀看待。

M31第三季營收3.23億元，季增加7.91%、年增加46.8%；稅後淨利1.01億元，季增加23.5%、年增加208%；每股淨利3.26元。營業利益率20.1%、季減少4.31個百分點。

M31累計前三季營收8.71億元、年增加34.5%；稅後淨利2.23億元、年增加70.7%；累計每股稅後淨利7.18元。營業利益18.6%、年減少7.55%。

M31今年以來授權金穩定成長，量產權利金也持續攀升，預計第四季營收將持續攀高。M31表示，大陸對於當地半導體大力扶植，第三季也恢復當地實體業務接洽，M31今年大陸地區營運動能強勁。美國市場部分，M31有和當地無廠晶圓(fabless)以及晶圓廠密切合作，美國晶片業者持續開案，新案開發也有重大斬獲，美國市場也有顯著增長，加上新晶片法案通過，對先進製程需求強勁，M31也繼續投入3奈米、5奈米研發。以今年全年營收成長預估來看，總經理張原熏表示，以美金計價，M31還是維持先前20%~25%的成長目標。

M31看好全球各國都在大力扶植自家半導體，對矽智財需求持續升溫，M31與各國晶圓廠維繫良好關係，致力於幫助全球客戶，加快上市時間，今年海外市場動能持續增溫，預計M31來自晶圓廠的營收貢獻長線將穩健成長。

張原熏表示，隨著新進製程的貢獻逐漸開花結果，今年已經達約50%的貢獻比重，儘管研發費用偏高，但M31明年會確實著手控管，期待在費用可控的情況下，帶來更好的成績，M31對前景還是樂觀看待。

面對美中晶片大戰，張原熏表示，因為M31大多數客戶都是成熟消費性電子，故美中晶片戰升溫對公司不僅沒有影響，反而對M31帶來更多客戶，第三季就已開始發酵，目前大陸市場占比營收逾4成，但他強調，M31絕對遵守法規，對客戶的產品細節也會確認，避免踩到禁令紅線；不僅如此，M31對各大市場的發展也會更趨平衡，包括日本、韓國市場，第四季也會有不錯的表現。

展望2023年M31的主要營運成長動能，張原熏表示，明年包括車用、IoT、AI等，都是看好的領域；他表示，明年確實看到很多車用的機會，M31也積極投入更多開發和資源，發展相關IP，明年有機會就可以看到貢獻；另外，IoT部分，M31今年已經做了很多IoT相關的研發，明年的成長性也可以期待，且就區域市場來說，明年M31期望是朝向全方位市場的成長，而非單一市場。