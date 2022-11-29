長距離私有無線協議音視頻SoC系統晶片與雲端SaaS訂閱服務廠商天擎(6708)預計12月底完成上櫃掛牌，天擎營業項目分SoC晶片業務跟雲端SaaS應用訂閱業務兩大引擎，預計將拉動未來5~10年的成長動能。值得一提的是，天擎也吸引聯發科(2454)入股為其策略夥伴，占比股權約8.2%，另外還有至上(8112)。

天擎SoC晶片業務包括無線嬰兒監視、無線家用安防監視及無線車用監視三項；天擎目前SoC晶片多是針對無線音視頻的利基型市場經營，致使需要提供完整一站式解決方案讓客戶容易導入，形成客製化程度深，客戶黏著度高，連帶形成結合品牌客戶、ODM廠跟天擎三方緊密合作，客戶不容易隨意更換方案，也享有較高的毛利。

雲端SaaS應用訂閱服務則有中小企業工廠智慧生產管理系統、船艦智慧維修保養預測系統及宮廟次世代光明燈虛實互動整合系統，這三類應用都是架構在相同的AIoT雲平台上，依據不同市場製程屬性切割出近似標準品的SaaS應用服務，專案客戶包括是方(6561)、聯發科、台北市府轉運站以及奉天宮等，為打造更好的商業模式，後續天擎雲端商務模式會走向訂閱式收費的標準型服務，每年疊加式的訂閱收費對公司營收貢獻效益顯著，客戶黏著度高，也將帶動後續毛利率持續往上。

展望未來營運動能，以天擎兩大業務來看，在半導體晶片端，包括嬰兒監控系統新品(客戶包括飛利浦、電商等)，以及車載和安防；另外，俗稱八爪魚的無線視訊系統，天擎目前已經成功打入大陸知名NB大廠L公司以及白牌業者，後續會在電商銷售，還有韓國L大廠客戶，此外，工控的黑白轉彩色監控面板晶片商機也是值得期待的一塊。整體來說，天擎期望長線兩大產品線的營收比重可以做到各半，主要就是看好雲端SaaS這塊的成長潛力還是很大。

雲端SaaS業務方面，天擎接下來看好宮廟智慧點燈以及中小企業智慧管理系統業務運商，天擎將提供週期性的服務，每月依照比例收費、認列營收，相關毛利率貢獻不俗，衍生商機可觀。臺灣宮廟點燈市場龐大，天擎將持續深耕；中小企業智慧管理上，天擎目前手中有5家中小企業，明年有機會上看15家，天擎將先聚焦在5000家的金屬加工業。除宮廟外，天擎也透露，目前也和大型殯葬業者接觸。

天擎目前資本額為2.56億元，2021年獲利3,311萬元，每股盈餘為1.29元，2022年前三季獲利5025萬元，每股盈餘為1.96元，其中車用營收占比超過40%，雲端SaaS訂閱服務營收占比14%，相較2021年的3%顯著成長。