10月底，熱愛籃球的觀眾A滿心雀躍，來到新北市新莊體育館附近時，蘋果（Apple）手機就主動跳出了一則新北中信特攻隊球賽的通知。點開通知頁面順勢導到了蘋果錢包（Wallet）中的電子票卡，球迷只要把手機往入口服務人員手上的感應器一靠，就能快速入場，這批球迷也因此成為台灣職籃聯賽中，首批透過蘋果近距離無線通訊技術（NFC），享受到票卡電子化便利性的觀眾之一。

根據《財訊》報導，一直以來，台灣民眾在蘋果iOS和谷歌Android手機陣營上的金融應用，「支付」最被使用者熟知，但近年，兩大巨頭不約而同將「電子錢包」視為台灣市場的推廣重點，要用更具安全性的NFC技術將實體票卡電子化。而提供這項服務的背後軍火商是微巨行動科技，連健保署研擬中的虛擬健保卡，未來都會出自微巨行動之手。

金車董座 當年天使投資人

根據《財訊》報導，微巨行動執行長陳宏庭原本在廣達負責手機軟體業務，2006、2007年就開始發現手機錢包或電子票卡市場的潛力，創立微巨行動。當時，金車集團董事長李添財也以天使投資人的身分投資微巨行動，至今未曾出場。

剛開始，微巨行動切入的是傳統QR Code電子票證市場，技術門檻不高，除了資訊部門強大一點的企業都有能力發行外，全台最知名的票券發行商宜睿智慧等，也是競爭者。但微巨行動除了國內市場外，還把眼光看向了國際，拿下俄羅斯航空、羅馬尼亞藍色航空等航空公司的電子機票發行權。

根據《財訊》報導，陳宏庭也發現，大型公司都會砸大錢開發App，讓客戶在App內下載電子票證，就能把客戶留在自有的生態圈內；但沒有太多資金的中小企業，就會很需要單純發行電子票證的服務，「這能讓使用者和業者回歸到非常簡單和輕量接觸關係。」

他認為，這幾年電子票券在台灣的應用已經愈來愈蓬勃，但這些車票、咖啡券電子門票的服務卻常有3大使用痛點，一是消費者必須先下載App；二是必須輸入大量的個人資料；三是使用以QR Code為識別方式的電子票券，容易有被翻拍的危險。

《財訊》報導指出，本身就是手機作業系統和硬體提供者的蘋果和谷歌，近年慢慢意識到主場優勢：只要做好自身的電子錢包，就能一次解決這3大痛點。使用者買了電子票卡後，只要點選簡訊連結，不須下載新的App與輸入太多個資，就能將電子票卡存到電子錢包，廠商再以NFC技術識別票卡資訊。但兩大巨頭要在台灣落地這類應用，首要就是找到合適的在地廠商合作。