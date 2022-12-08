小編今（8）日精選5件不可不知的國內外財經大事。台積電原本只打算在鳳凰城投資120億美元，設立5奈米製程晶圓廠，但在美國不斷遊說下，擴大至3奈米製程，投資金額也增至400億美元。這場移機典禮，是台灣融入美國「民主晶片供應鏈」的具體表徵。

台積電於1995年在華盛頓州設立首座晶圓廠，但並不順利，張忠謀致詞時表示，27年過去了，半導體產業見證世界巨大轉變，這是台積電在美國設立的第一座先進晶片廠，由劉德音為他實現，未來還有許多艱鉅工作要進行。張忠謀語重心長地說，地緣政治局勢大為轉變，「全球化幾乎已死，自由貿易幾乎已死」，未來很難回復。

【1】張忠謀警告 全球化和自由貿易幾乎已死

台積電在台灣時間7日清晨5時於亞利桑那州鳳凰城舉辦「首批機台設備到廠」（First tool-in）典禮，美國總統拜登在鼓號樂隊演奏中，精神抖擻地躍上講台，他當著900多位台美政要與科技業者表示，台積電在亞利桑那州投資400億美元的Fab 21廠，是該州史上最大的外國直接投資，創造一萬個高科技工作，生產全球最先進晶片，幫助在美國建立和強化半導體供應鏈，讓美國可以再回到全球製造龍頭地位，他要感謝台積電。

【2】蘋果、超微、輝達 搶在台積電美國廠投片

台積電美國新廠（Fab 21）動起來，預計同屬5奈米家族的4奈米製程（N4）會在2024年進入量產，第二期3奈米產能會在2026年開出。包括蘋果執行長庫克、輝達執行長黃仁勳、超微董事長蘇姿丰等，均表示會在Fab 21投片。

【3】台灣出口值 慘見雙位數負成長

11月進出口吹冷風！財政部7日公布11月進出口統計，出口今年首見雙位數衰退、年減13.1％，創七年來最大降幅。五大類、11大項貨品皆墨，連寄予厚望的電子零組件類也終結連42紅；五大出口地區，除日本外，陸港、東協、美歐同步衰退。財政部統計處長蔡美娜直言，數字相當不理想，可說是「暗淡無光」。

【4】與拜登較勁 習近平出訪沙國

中美外交角力延伸到波斯灣國家，美國總統拜登7月剛結束被認為毫無收穫的沙烏地阿拉伯訪問行程，中國國家主席習近平已抓準時機於7日出訪沙國並出席「中阿峰會」。中沙計劃簽定價值293億美元商業協議，與陷於谷底的美沙關係形成強烈對比。

【5】美經濟前景 高盛小摩齊看衰

摩根大通執行長迪蒙（Jamie Dimon）與高盛執行長蘇德巍（David Solomon）周二不約而同警告，指通膨高壓恐傷害消費者需求，進而令美國經濟陷入衰退深淵。為了因應經濟前景黯淡，高盛與美國銀行表示可能裁員或放緩召募速度。