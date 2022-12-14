面對競爭對手緊追不放，尤其三星更搶先宣布3奈米製程的量產，全球晶圓代工龍頭台積電仍持續擴大領先優勢，今年第三季市占上升至56.1%，反觀三星第三季市占下降至15.5%。報告指出，台積電在iPhone新機需求帶動，訂單流入量大增。

根據市場研究公司集邦科技（TrendForce）研究報告指出，台積電與三星在第三季晶圓代工市場差距擴大，三星市占下降至15.5%，營收為55.84億美元，較前一季下滑0.1%。三星市占於去年第四季升至18.3%，但在今年第一季降至16.3%，第二季小幅回升至16.5%。

而台積電今年第三季市占則為56.1%，較前一季成長2.7%，更較去年第四季的52.1%有明顯的成長。營收則從第二季的181.45億美元，上升至201.63億美元，升幅11.1%。

因三星擴大對先進製程投資，與台積電的市占差距曾在去年第四季縮小至33.8%，但又於第三季擴大至40.6%。

集邦科技表示，如今大多代工晶圓廠都因為客戶砍單而大受影響，但台積電則在iPhone新機強勁的需求帶動下，訂單流入量大幅增加。