半導體產業逆風何時停？外資圈已經定調明年上半年觸底，且隨著大陸解封全球經濟重啟，晶圓廠擴產速度下降等因素刺激，下半年產業景氣將轉折向上，券商摩根士丹利也對台灣半導體股進行評價，出現3好5壞的結果。

【1】大摩預言 明年台半導體股3好5壞

外資即將進入耶誕假期，摩根士丹利證券趁歲末年終之際先揭露2023年台灣半導體投資優先順序，不意外以台積電為首選，與世芯-KY、聯電並列半導體優先買進三強，並定調明年上半年產業著陸或許會「重一點（Harder）」，但隨之而來的就是下半年的重新起飛。

【2】15檔擁作夢題材 內資按讚

面臨美國聯準會再現鷹爪，市場行情震盪加劇，在外資陸續放假之際，內資抓緊年底最後兩周力拚績效，中小型股相對具表現空間，包括台光電（2383）、奇鋐（3017）等15檔，股本小於50億元中小型股，獲投信上周買超且16日單日加碼，躍年終焦點。

【3】壽險業 2023還有三道難關

壽險業今年遭遇股債匯市大風大浪，明年預期依舊波濤洶湧，壽險公司目前保留相對高的現金部位，因應不時之需；第二是努力降低外匯避險成本，避免侵蝕獲利；第三是股債市布局各憑本事，各家看法不同，前六大壽險公司都已確定金融資產重分類，明年可實現債券部位並不多，獲利主要靠股票。

【4】日寬鬆政策動搖 日圓恐反轉

共同社18日引述多名日本政府消息來源報導，岸田政府基本上決定，將趁著明年日本央行總裁換人的時間點，修改規定政府和央行職責的聯合聲明，進而修改大規模貨幣寬鬆政策。果真如此的話，日圓匯率也將出現反轉。

【5】陸防疫續鬆綁 取消落地檢

大陸國務院7日公布「新十條」鬆綁防疫政策後，各部委總動員陸續推出因應措施。大陸交通運輸部18日通知，嚴格落實對旅客不再查驗核酸檢測陰性證明及健康碼，也不再展開「落地檢」（即跨省流動人員到目的地後立即核酸檢測）等防疫措施。