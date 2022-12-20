俄羅斯因入侵烏克蘭遭到國際制裁，美國禁止大廠超微、英特爾、輝達等企業的產品銷售到俄羅斯，台廠台積電也跟進美國斷供晶片，根據俄國媒體報導，當地晶片業發展大受衝擊，今年基於國產CPU的PC產量僅有1萬5000台，以及處理器8000台。

Tom's Hardware引述俄媒《生意人報》(Kommersant)報導，雖然俄羅斯有數家本土企業能自行設計處理器，但這些晶片得仰賴台積電代工，受台積電斷供影響，目前俄羅斯PC製造商要獲得他們需要的晶片並不容易。

報導指出，俄羅斯設計的Elbrus、Baikal處理器皆委託台灣代工。該部負責人Maksut Shadayev透露，「若先前下訂且製成的那批Elbrus、Baikals處理器能順利出貨，今年本來可擁有更多基於國產CPU的PC及伺服器」。

Maksut Shadayev進一步表示，雖然智慧財產權及所有憑證都產自俄羅斯，國內卻沒有工廠能製造CPU，生產作業只能委託他國，但受制裁影響，以俄羅斯開發商藍圖代工處理器的外國廠商，紛紛拒絕出貨2022年訂單，當中包括已經生產出來的晶片。

雪上加霜的是，中國政府考量國安，也禁止向俄羅斯提供龍芯處理器，因為其具有戰略重要性，是中國生產的最先進晶片之一。之前部分俄羅斯電子製造商已對中國的龍芯處理器進行測試，準備將它作為英特爾和超微處理器的替代品，但此計畫已生變。