俄羅斯的盧布在周一走高，收復了上周部分失土；此前由於市場擔心石油和天然氣的制裁，將對俄國出口造成衝擊，盧布在上周出現自七月以來最大單周下跌。

盧布在上周下跌約8%。在石油禁運和價格上限生效之後，盧布在12月累計已經下跌12.5%。俄國財政部則表示，最近的盧布下跌是與進口復甦有關。

周一當地上午時段盧布對美元升0.8%，至1美元兌69.67盧布；盧布對歐元也上漲2.3%，來到73.91盧布。

由於歐美適逢聖誕假期，周一的交易活動較為清淡，盧布在1月底的報稅期間內可能走強；這段時期通常是指俄羅斯出口商將外匯收入兌換成盧布，以支付當地債務。

原油作為俄羅斯主要出口產品之一，布倫特原油價格上漲3.7%，至每桶84.0美元，為俄羅斯股市提供一些支撐。

以美元計價的RTS指數上漲0.1%；以盧布計價的MOEX俄羅斯指數上漲0.4%。