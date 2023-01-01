2023年元旦傳出不少藝人喜事，但也有令人哀痛的事，「國民老爸」龔錦堂驚傳猝逝，享壽84歲。而女星虎艷芬也悲痛證實，「老爸，您慢慢行呀！」。

虎艷芬才在去年12月9日才和龔錦堂見面，今得知消息後悲痛地說，她從10幾歲就認識龔錦堂，她們一直是演父女，「從那個時候開始我就一直叫您老豆（廣東話：老竇 = 老爸），這一叫就四十多年......老豆！老豆呀！您慢慢行呀！」直言龔錦堂永遠是她的爸爸，「求求蒼天能不能對老人家好點，再好點。」

在《外來媳婦本地郎》劇中飾演三嫂黄菲一角的錢瑩發文悼念：「2023年的第一天～我很想送上祝福，擁抱希望～可是，此時此刻的我，淚流滿面～没有想到這是最後的一張合照！老爺～康伯～您一路走好！」

據了解，「康伯」龔錦堂出生于廣東省廣州市，為廣州話劇團演員，曾出演電視劇《外來媳婦本地郎》、《外來妹》、《少年包青天》、話劇《千萬不要忘記》《72家房客》等。2000年，廣東電視台籌拍《外來媳婦本地郎》時，負責演員遴選的導演王崗首先選定已從廣州話劇團退休的龔錦堂為一家之主「康伯」。