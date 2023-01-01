8旬老婦剛搬家散步迷路，桃警根據老婦女兒提供的特徵，使出人海戰術尋人，終助老婦返家。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

8旬老婦剛搬家散步迷路，桃警根據老婦女兒提供的特徵，使出人海戰術尋人，終助老婦返家。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

新北市80歲黃姓老婆婆與女兒家人原同住新北市，最近舉家搬遷到桃園市龜山區文化三路某社區大樓居住，黃老婆婆昨日6時外出散步於8時仍未返家，女兒非常緊張向大華派出所報案請求協助，副所長林稚軒指派員警依年齡、穿著特徵前往搜尋，果然不久傳出好消息在交流道附近找到黃姓老婆婆，原來黃老婆婆對於新家周邊道路非常陌生，才會在找不到路的情形下四處趴趴走，往新北市林口區方向與新家是反方向，當下通知女兒趕到現場將母親帶回家休息，結束一場驚魂記。

昨日8時大華派出所警員吳宗哲、曾瑋淳執行巡邏勤務，接獲報案人邱小姐指稱，最近由新北市林口區搬到桃園龜山區文化三路某社區居住，80歲黃姓母親凌晨6點外出散步至今未歸，擔心發生意外心急如焚，。

員警查明失蹤黃老婆婆特徵及衣服穿著回報派出所，副所長林稚軒立即出動全員外出協尋，同步通報勤指中心協助通知各派出所幫忙找人，員警也調閱沿線監視器尋找足跡，終於傳來好消息，員警在文化三路與龜山一路交流道附近，迷路又慌張的黃老婆婆，立即通知其女兒趕到現場。

黃老婆婆表示自己年紀大，由新家外出周邊散步沒有記下地址，路況不熟又忘記手機，所以忘記新家地址，才會亂走看看能不能找到家，沒有想到是走反方向來到新北市林口區交界，母女非常感謝員警大陣仗幫忙找人，最後員警以巡邏車載送母女返家休息，結束一場驚魂記。

龜山警分局表示112年重要節日安全維護工作，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，投入治安、交通維護工作外，另貼心提供民眾護鈔、舉家外出巡邏服務，並加強協尋失蹤人口回家團圓，弱勢家庭或急難紓困救助個案等轉介服務，讓市民可以放心、溫馨、安心過好年。