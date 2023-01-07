高粱採罐ㄟ！高雄男爛醉騎車買宵夜 酒測破表1.21超標5倍 (宋原彰翻攝)

高雄一名男子晚間酒後騎機車外出買宵夜，因違規穿越分向槽化線且行車搖晃遭警攔查，男子搖晃著身子表示因肚子餓外出買宵夜，員警擔心男子身體狀況有異，詢問時發現男子身上散發著濃濃的酒味，男子坦承在家喝了一整瓶的高粱酒。施測過程中，員警還擔心男子不小心倒地而全程攙扶進行酒測，沒想到酒測值竟高達每公升1.21毫克，超過標準值將近5倍，讓員警不禁搖頭。全案依公共危險罪嫌帶所偵辦。

鼓山分局內惟所副所長張政宏、警員蕭任容、莊政琦、劉明亮等員，於5日22時35分執行巡邏勤務時，在鼓山區九如四路發現一名男子騎乘機車搖晃地跨越分向槽化線，且未扣安全帽帶，隨即上前攔停盤檢，男子竟連停車都舉步維艱，員警擔心地問著是否身體有問題，隨即聞到男子身上濃烈的酒味。

男子酒測時還由員警全程攙扶進行酒測，酒測值竟高達每公升1.21毫克，超過標準值將近5倍。(宋原彰翻攝)

胡姓男子(46歲)表示，因肚子餓才出門買臭豆腐當宵夜，急著回家才忘記扣安全帽帶等違規，搖晃晃著身子坦承稍早因訴訟問題心情差，喝了一整瓶的38度高粱酒。員警當場施予酒測，男子酒測值居然高達每公升1.21毫克，帶所製作警詢筆錄後，依違反公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

鼓山警分局長蔡鴻文呼籲市民朋友，酒後駕車易發生重大交通事故、害人害己，值此歲末尾牙期間，如有外出餐敘飲酒，應搭乘大眾運輸交通工具，或善用民間代駕服務，切勿心存僥倖或貪圖一時之便酒後駕車。酒駕零容忍，鼓山分局將持續加強轄區巡邏機動盤查，嚴防酒駕違法情事，保護市民用路安全。