寒流來襲，進補要注意！高雄50歲賴姓男子昨日與友人陳姓、黃姓男子2名好友一起吃薑母鴨暖身，雖全程未飲酒，但期間喝了不少添加米酒的薑母鴨，賴男還自認沒飲酒，順道載陳、黃男返家，因途中違規遭員警盤查，發現賴男有酒味，於是實施酒測，酒測值達0.44超標，全案依公共危險罪送辦，陳、黃2人則依規定處6000至1萬5000元罰鍰。

新興分局前金分駐所員警昨日凌晨1時50分許，巡邏行經前金區中華三路與大同一路口時，發現眼前有一輛自小客車未開大燈，於是在停等紅燈時，將小客車盤查，在盤查過程中，發現駕駛賴男身上散發著酒味，並且面露酒容，於是示意賴男停在路邊，實施酒測。

賴男經酒測後，酒測值達0.44超標，賴男得知後，立即向員警喊冤，表示稍早與陳姓、黃姓友人一起吃薑母鴨，但全程並未飲酒，只喝了薑母鴨湯，認為沒喝酒才會開車返家，員警聽聞後，向賴男告知，表示吃含有酒精類的料理後開車，也算酒駕，並且已經觸法。

隨後員警依公共危險罪，將賴男送辦，而同行乘客也依照依《道路交通管理處罰條例》規定，對陳、黃男開處6000至1萬5000元罰款罰單，他們一聽也相當意外，完全不曉得同車也要受罰，頻頻抱怨搭個便車也要受罰。員警聽聞後告誡，酒駕同車乘客也會受罰，3人聽聞後，表示下次會記取教訓，以後進補飲用含酒類食物絕不會開車上路。