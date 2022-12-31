廖嫌（右三）被公正派出所員警（右一）與計程車司機抓到，拎回派出所。（斗六分局提供）

斗六分局副分局長黃仁男（左二）頒獎給見義勇為的計程車司機（右三）。（斗六分局提供）

警方從廖姓嫌犯背包取出的贓款50萬元，來自一名70歲被騙的長者，幸好失而復得。（斗六分局提供）

進擊的計程車司機！斗六分局公正派出所29日門外傳出有人大喊「有車手」，員警查看時看到一輛計程車司停在門口，計程車司機追喊一名年輕人，員警立刻加入追捕行列，順利逮捕22歲廖姓車手，並在背包內查獲50萬贓款。

斗六分局副分局長黃仁男指出，見義勇為的計程車司機29日從高鐵站搭載廖嫌到古坑鄉，過程中看到廖嫌向一個70歲老先生收錢，覺得有異，當廖嫌上車後，計程車司機默默繞道把車開到公正派出所前，告訴廖嫌「到了」。

廖嫌看到停車處是派出所，一下車拔腿狂奔，66歲計程車司機也下車大喊「有車手」，跟著拔腿追趕，引起派出所員警注意，值班台員警查看時立即追捕，3人跑了近百公尺順利逮住廖嫌。

警方從廖嫌背包內起出50萬元現金，廖嫌辯稱是自己的錢，警方質疑來源，廖嫌說從自動櫃員機領取，不過每疊都卻都有紙條捆綁，紙包不住火，廖嫌才坦承是向一名老人家收取。

70多歲老翁接獲警方通知趕到派出所，才驚覺自己遭詐騙，50萬元老本失而復得，頻頻向見義勇為的計程車司機及員警道謝。

被騙的林姓老翁接到警方通知，趕到公正派出所領回失而復得的50萬元，才知道自己遇到假稱健保卡遭盜用的假檢警真詐騙手法，對見義勇為的司機先生和幫忙追捕的員警頻頻道謝。

斗六分局為感謝計程車司機英勇協助，由副分局長黃仁男代表頒獎感謝。黃仁男提醒民眾，假檢警的詐騙手法十分常見，家中如有年長者，年輕家屬應多加提醒留意以免遭詐。