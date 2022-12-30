北市中山區美堤河濱公園向來是觀賞101跨年煙火的熱門地點，警方預期今年也將湧入眾多人潮，因此，中山分局將在31日針對該區域實施三階段交通管制措施：

一、17時起，基16號水門(敬業三路與樂群一路口)、美堤越堤坡道管制車輛只出不進。

二、21時起，明水路與樂群一路口彈性管制往東。

三、23時起，基湖路與樂群一路口彈性管制往西、敬業三路與樂群二路口彈性管制往南。

警方表示，民眾如欲至河濱公園欣賞煙火，建議搭乘大眾運輸工具(文湖線-捷運劍南路站)，以避免塞車。有關交通管制措施將隨時由警廣插播路況報導，籲請駕駛人隨時收聽，避開管制區、提前改道行駛，如堤頂大道往西改道行駛樂群二路、樂群一路往東改道行駛明水路，並遵守各路口員警及義交指揮，以免管制區域周邊道路車流延滯及耽誤行車時間。

中山分局表示，本年迄今已取締酒後駕車725件，相較去年增加29.6％，分析酒後駕車發生時段以凌晨3至7時佔47％最多，23時至凌晨3時佔38.2％次之，呼籲民眾跨年夜如有飲酒，切勿酒後駕車，並可多利用第三方服務如「指定駕駛」、「代客叫計程車」及「酒後代駕」等方式安全返家。

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